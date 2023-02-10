У кроптопі та легінсах: Кім Кардашян блиснула фігурою в рожевому аутфіті

Кім Кардашян уже підготувалася до Дня святого Валентина. Красуня приміряла сексуальну білизну із колекції свого бренду Skims, випущену до свята всіх закоханих.

Зірка реаліті та бізнесвумен Кім Кардашян уже підготувалася до Дня святого Валентина і займається промокампанією своєї нової колекції.

Учора Кім відвідала магазин SKIMS у Westfield Century City у Лос-Анджелесі, де всі речі з нової колекції білизни створені у рожевому та чорному кольорах. 42-річна Кардашян приїхала до бутика у рожевому кроптопі, легінсах і накинула на плечі щось на кшталт короткого жакета. Взута зірка була у високі гостроносі чорні чоботи на шпильках.

Кім зробила виразний мейкап, розпустила довге темне волосся і одягла кольє з маленькими серцями на шию.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

В Instagram Кім показала, який вигляд має її бутик ізсередини, опублікувавши кілька фотографій. Він виконаний повністю у рожевому кольорі.

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Також раніше зірка вже хизувалася знімками в рожевому спідньому, яке приміряла сидячи перед дзеркалом у своїй вбиральні.

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