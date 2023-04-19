У кроптопі та легінсах: Олівія Вайлд потрапила під приціл папараці після тренування

Акторку та продюсерку сфотографували на виході зі спортзалу в Лос-Анджелесі. Цього дня Олівія була у червоному спортивному бюстгальтері та легінсах з білою обробкою та смужками. Топ був на тонких бретельках. До речі, такий самий комплект є в Олівії ще й в чорному кольорі.

Олівія Вайлд / Фото: Getty Images

Взута Вайлд була в білі кросівки, на плечі у неї висіла велика коричнева шкіряна сумка, волосся було розпущене і мокре, або вона його помила після тренування, або воно брудне і потребує миття. Також Олівія одягла чорні сонцезахисні окуляри.

Днями ми показували вам фото зірок після тренувань, серед них є і Олівія Вайлд.

Олівія Вайлд / Фото: Getty Images

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