У кроптопі та лосинах: Алессандру Амбросіо сфотографували після пілатесу

42-річна бразильська модель потрапила під приціл вуличних фотографів, коли поверталася з тренування у Лос-Анджелесі.

Алессандра Амбросіо регулярно відвідує заняття з пілатесу. Модель була одягнена у світлий кроптоп на тонких бретельках, лосини з високою талією, на якій була зав'язана спортивна кофта. Взута Але була в кросівки, а на плечі у неї висіла світла сумка.

Довге волосся Амбросіо розпустила, одягла окуляри від сонця та кілька золотих підвісок на шию. Також із аксесуарів на ній було кілька браслетів на зап'ястях та сережки у вухах. Модель мала світлий манікюр.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Алессандра часто потрапляє під приціл папараці дорогою із зали. Хоча влітку модель багато часу проводить у відпустці та, ймовірно, пропускає ці тренування.

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як Але в бікіні позувала на тлі моря.

Алессандра Амбросіо / Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

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