Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У кроптопі та лосинах: Алессандру Амбросіо сфотографували після пілатесу

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
197
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У кроптопі та лосинах: Алессандру Амбросіо сфотографували після пілатесу

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

42-річна бразильська модель потрапила під приціл вуличних фотографів, коли поверталася з тренування у Лос-Анджелесі.

Алессандра Амбросіо регулярно відвідує заняття з пілатесу. Модель була одягнена у світлий кроптоп на тонких бретельках, лосини з високою талією, на якій була зав'язана спортивна кофта. Взута Але була в кросівки, а на плечі у неї висіла світла сумка.

Довге волосся Амбросіо розпустила, одягла окуляри від сонця та кілька золотих підвісок на шию. Також із аксесуарів на ній було кілька браслетів на зап'ястях та сережки у вухах. Модель мала світлий манікюр.

Алессандра Амбросіо / © Getty Images
Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Алессандра часто потрапляє під приціл папараці дорогою із зали. Хоча влітку модель багато часу проводить у відпустці та, ймовірно, пропускає ці тренування.

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як Але в бікіні позувала на тлі моря.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо
Алессандра Амбросіо / Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
197
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація