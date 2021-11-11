У кроптопі та лосинах: Алессандру Амбросіо заскочили після тренування

Нещодавно ми розглядали розкішний та дуже відвертий вихід бразильської моделі Алессандри Амбросіо.
40-річна бразилійка разом зі своїм коханим Річардом Лі відвідала галавечір amfAR у Лос-Анджелесі. Там Алессандра з'явилася в розкішній "голій" сукні, рясно розшитій бісером від Elie Saab з кутюрної колекції весна-2021.
Щоб бути в такій чудовій формі, Амбросіо регулярно тренується. Днями манекенницю заскочили якраз після тренування на вулицях Лос-Анджелеса. Модель мала чудовий вигляд у чорному кроптопі, лосинах, а зверху зав'язала білу толстовку. Взута вона була в чорні кросівки Nike, волосся зібрала у високий пучок і одягла на обличчя сонцезахисні окуляри. Також Амбросіо несла у руці велику пляшку з водою.
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