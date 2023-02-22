У кроптопі та лосинах: Джей Ло не пропускає танцювальних тренувань

53-річна акторка та співачка Дженніфер Лопес щодня ходить на тренування до танцювальної студії. І щодня її фотографують дорогою туди папараці.

Дженніфер вже звикла до того, що вони постійно чатують на неї біля студії і не звертає на них уваги. На тренування Джей Ло зазвичай ходить у спортивному одязі, але завжди бере із собою улюблену сумку Birkin зі своєї великої колекції.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Вчора Лопес була одягнена в укорочену сіру кофту, під якою видно сіре боді, чорні лосини з високою посадкою та коричневі шкіряні чоботи на шнурівці. Сумку цього разу Дженніфер підібрала під тон взуття. Волосся зірка традиційно зібрала у високий пучок, одягла золоті сережки та сонцезахисні окуляри.

Днем раніше ми показували вам інший образ Лопес, в якому вона блиснула своїми підкачаними сідницями.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

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