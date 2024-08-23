У кроптопі та лосинах: Олівія Вайлд потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі

40-річна акторка потрапила під приціл вуличних фотографів, коли вирушила на тренування до спортзалу.

Олівія стежить за здоров'ям та регулярно займається спортом. А папараці часто фотографують її біля спортзалу, щоби зробити нові фото.

Олівія Вайлд / Фото: Getty Images

Цього разу на Олівії був чорний кроптоп на тонких бретельках, високі чорні лосини та взута вона була в чорні кросівки. Волосся її було зібране в недбалий хвіст, на обличчі були чорні окуляри від сонця. В руках Олівія несла спортивну сумку та рушник.

Олівія Вайлд / Фото: Getty Images

Раніше ми показували багато інших фото Олівії дорогою зі спортзалу. Акторка ходить туди, як на роботу.

Олівія Вайлд / Фото: Getty Images

Олівія Вайлд / Фото: Getty Images

Олівія Вайлд / Фото: Getty Images

Також показували фото зірки, коли вона ходила на базар.

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