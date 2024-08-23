У кроптопі та лосинах: Олівія Вайлд потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі

40-річна акторка потрапила під приціл вуличних фотографів, коли вирушила на тренування до спортзалу.
Олівія стежить за здоров'ям та регулярно займається спортом. А папараці часто фотографують її біля спортзалу, щоби зробити нові фото.
Цього разу на Олівії був чорний кроптоп на тонких бретельках, високі чорні лосини та взута вона була в чорні кросівки. Волосся її було зібране в недбалий хвіст, на обличчі були чорні окуляри від сонця. В руках Олівія несла спортивну сумку та рушник.
Раніше ми показували багато інших фото Олівії дорогою зі спортзалу. Акторка ходить туди, як на роботу.
Також показували фото зірки, коли вона ходила на базар.
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