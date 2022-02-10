У кроптопі та лосинах: Сара Сампайо сходила на пілатес

30-річна португальська модель Сара Сампайо потрапила під приціл фотографів у Лос-Анджелесі.

Сара була помічена фотографами, коли поверталася із заняття з пілатесу зі студії у Західному Голлівуді. Одягнена Сампайо була в короткий спортивний топ синього кольору на тонких бретельках та лосини з високою талією. Вона була у високих шкарпетках та чорних кросівках New Balance. В руках несла пляшку з водою та толстовку білого кольору в синій принт.

Через плече у моделі висіла маленька сумка на металевому ремінці-ланцюжку, на обличчі були великі чорні сонцезахисні окуляри, а на шиї кілька золотих ланцюжків.

Сара Сампайо / Getty Images

Сампайо не вперше потрапляє під приціл фотографів у Лос-Анджелесі. З того часу, як модель повернулася з відпочинку, вона досить часто ходить тренуватися.

Сара Сампайо / Getty Images

Сара Сампайо / Getty Images

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