У кроптопі та лосинах: Сара Сампайо сходила на тренування

У кроптопі та лосинах: Сара Сампайо сходила на тренування

Португальська модель Сара Сампайо останнім часом часто потрапляє під приціл вуличних фотографів.

30-річна модель нещодавно повернулася із відпустки. Відпочивала Сара десь у теплих краях і багато ділилася зі своїми підписниками в Instagram знімками в бікіні.

Зараз дівчина повернулася додому в Лос-Анджелес і розпочала режим тренувань. Наприклад, вчора Сару сфотографували одягнену в костюм для фітнесу: кроптоп та лосини, а також взуту в білі кросівки. На плечі у неї була сумка на ремінці-ланцюжку, а в руках якийсь напій, телефон та кофта. Схоже, модель поверталася із тренування.

Сара Сампайо / Getty Images

А днем раніше фотографи зазнімкували, як Сара ходила на шопінг. У звичайному житті модель Victoria's Secret теж часто виходить на прогулянки у зручних лосинах та іншому спортивному одязі.

Сара Сампайо / Getty Images

А ось на червоній доріжці Сампайо завжди має дуже ефектний вигляд.

Сара Сампайо / Associated Press

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