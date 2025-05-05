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У кроптопі та лосинах: невпізнавана 75-річна Вера Вонг під прицілом папараці в Нью-Йорку
Американська модельєрка Вера Вонг з'явилася на вулиці у Нью-Йорку.
75-річна жінка напередодні костюмованого заходу Met Gala з’явилася на Верхньому Іст-Сайді — це шикарний район, який славиться модними ресторанами, дизайнерськими магазинами та розкішними будинками.
Вонг вийшла з машини в екстравагантному вбранні, оскільки носила чорні обтислі лосини від Balenciaga в поєднанні з бежевим топом від Prada. Також Вонг носила коричневі туфлі на платформах і підборах, а її волосся було заплетене в кіски. Макіяжу на обличчі у неї не було, а гламуру цьому образу додавали довгі сережки з камінням.
Схоже, що модельєрку ми сьогодні вночі побачимо на головній модній події року — костюмованому балу Met Gala. Раніше вона зі своєю подругою Анною Вінтур також відвідала захід — прем’єру мюзиклу «Останні 5 років», яка відбулася на Бродвеї в театрі Hudson Theatre у Нью-Йорку.