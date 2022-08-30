У кроптопі та максіспідниці: Ешлі Грем вболівала на чемпіонаті з тенісу

Ешлі була зазнімкована на матчі першого кола жіночого одиночного розряду між Сереною Вільямс із США та Данкою Ковініч із Чорногорії у перший день Відкритого чемпіонату США 2022 року в Національному тенісному центрі Біллі Джин Кінг USTA у Нью-Йорку.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

На трибунах Грем з'явилася у блакитному топі на бретельках у квітковий принт і з мереживним оздобленням та синій максіспідниці. Модель зібрала волосся у хвіст, зробила денний макіяж і одягла кілька каблучок у вуха.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

У неї був нюдовий манікюр, в руках вона тримала мобільний телефон, на який знімала відео чи фото, а на пальцях у моделі виблискувало кілька каблучок.

Тенісистку Серену Вільямс також заскочили репортери дорогою на турнір. Захід також відвідала дизайнерка Вера Вонг.

Серена Вільямс / Фото: Getty Images

Раніше Ешлі Грем сяяла на церемонії MTV Video Music Awards 2022 в Нью-Джерсі, де з'явилася в чорній сукні з розрізами від Katharine Polk вартістю майже 3 тисячі фунтів стерлінгів, пошитій спеціально для неї.

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

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