У кроптопі та максіспідниці: колишня дівчина Ді Капріо прийшла на паті у відвертому образі

У кроптопі та максіспідниці: колишня дівчина Ді Капріо прийшла на паті у відвертому образі

29-річна данська модель Ніна Агдал також була серед гостей вечірки LuisaViaRoma for Unicef у Eden Rock на Сен-Барті.

Колишня кохана Леонардо Ді Капріо приїхала на паті в яскравому аутфіті, що складався з кроптопу зы шлейкою на одне плече та максіспідниці з розрізом.

Вбрання модель доповнила світлими босоніжками на підборах і з розсипом каміння, а також світлим клатчем, підібраним у тон взуття.

Ніна Агдал / Getty Images

Ніна розпустила довге каштанове волосся, зробила макіяж у натуральних відтінках і доповнила лук кількома каблучками на пальцях.

На вечірці також були модель Гана Крос, Фріда Аасен, Ізабель Гулар і співачка Дуа Ліпа.

Дуа Ліпа / Getty Images

Гана Крос / Getty Images

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