У кроптопі та максіспідниці: колишня дівчина Ді Капріо прийшла на паті у відвертому образі

29-річна данська модель Ніна Агдал також була серед гостей вечірки LuisaViaRoma for Unicef у Eden Rock на Сен-Барті.
Колишня кохана Леонардо Ді Капріо приїхала на паті в яскравому аутфіті, що складався з кроптопу зы шлейкою на одне плече та максіспідниці з розрізом.
Вбрання модель доповнила світлими босоніжками на підборах і з розсипом каміння, а також світлим клатчем, підібраним у тон взуття.
Ніна розпустила довге каштанове волосся, зробила макіяж у натуральних відтінках і доповнила лук кількома каблучками на пальцях.
На вечірці також були модель Гана Крос, Фріда Аасен, Ізабель Гулар і співачка Дуа Ліпа.
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