У кроптопі та мінішортах: дружина Мессі блиснула розкішною фігурою на нових фото

Дружина Ліонеля Мессі зараз як ніколи популярна та успішна не менше, ніж її зірковий чоловік-футболіст.

У своєму Instagram Антонелла Рокуццо опублікувала кілька фотографій і похизувалася образом у чорному кроптопі та коротких шортах. Позувала модель напівбоком до камери та задом. Її волосся було розпущене, на обличчі був гарний макіяж зі стрілками на віках, манікюр виконаний у світлому відтінку, а на зап'ясті золотий браслет. У руках Антонелла тримала чорну шкіряну сумку Dior.

Від того часу, як Лео Мессі переїхав із сім'єю до Маямі і почав грати за клуб "Інтер Маямі", вони з дружиною стали частіше з'являтися у світському суспільстві і особливо часто тусуватися разом із подружжям Бекхемів.

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Нагадаємо, нещодавно ми публікували фото, як Вікторія Бекхем показала, як веселилася із дружиною Мессі на вечірці у Маямі.

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