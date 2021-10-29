У кроптопі та мініспідниці: Ліла Мосс на вечірці в Лондоні

У кроптопі та мініспідниці: Ліла Мосс на вечірці в Лондоні

19-річна дочка моделі Кейт Мосс – Ліла Грейс – відвідала вечірку британського Vogue x Self-Portrait у Мені в Мейфер у Лондоні.

Минулого вечора дівчину сфотографували дорогою на захід. Ліла була одна без своєї зіркової мами. Вона одягла чорний костюм-трійку, який складався з кроптопу, короткого жакета та мініспідниці. На плечі у дівчини була чорна сумка, а взута Ліла була в чорні напівчоботи на високих підборах. Біляве довге волосся Ліли Мосс було розпущене, а на обличчі був легкий макіяж. Дівчина мала досить скромний та стильний вигляд.

Ліла Мосс / Getty Images

На цій самій вечірці з'явилася сестра Кейт Мосс – 23-річна Лотті, а також модель Ірина Шейк, яка захопила аутфітом у чорній сукні.

Ірина Шейк / Getty Images

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