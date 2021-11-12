У кроптопі та мініспідниці: порноакторка з "Холостяка-11" похизувалася пласким животом

У кроптопі та мініспідниці: порноакторка з "Холостяка-11" похизувалася пласким животом

Колишня акторка фільмів для дорослих Анастасія показала знімок із відпустки у теплих краях.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — колишня порноакторка Анастасія (псевдонім — Адель Асанті) — опублікувала в Instagram фото з відпочинку.

"Літо у моєму раю", — підписала світлину Асанті.

Адель Асанті / Instagram Адель Асанті

Адель зробила селфі у дзеркалі у номері готелю.

Красуня була одягнена у бежевий кроптоп з принтом і білу мініспідницю з деніму з чорним поясом із сріблястими деталями.

Настя продемонструвала плаский живіт, струнку фігуру і татуювання на тілі.

Ще вона показала фото, як релаксувала біля басейну з гарним краєвидом.

Адель Асанті / Instagram Адель Асанті

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