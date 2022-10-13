У кроптопі та мініспідниці: Ріта Ора у пікантному луку прийшла на вечірку

Ріта Ора справила враження на публіку, коли вчора з'явилася на одній із вечірок у Лондоні.

31-річна британська співачка відвідала вечірку BYREDO Eyes Closed Dinner, організовану Беном Горхемом та Аласдером Маклелланом у магазині Byredo Store 12. На захід Ріта прийшла у вкороченому топі на одне плече і з довгими рукавами, продемонструвавши свій плаский живіт.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Образ співачки доповнювали босоніжки на масивній платформі та підборах, а зверху розшиті камінням, а в руках вона тримала маленьку сріблясту сумку. Волосся співачка розпустила та зробила димчастий макіяж очей і нафарбувала губи блиском.

Тим часом в Instagram Ора поділилася іншим пікантним фото, коли продемонструвала пікантний лук Poster Girl із колекції весна-літо 2023 року. Вбрання складалося з топу та мініспідниці, яка виконана в кольорах курної троянди з вирізами та мереживними вставками.

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