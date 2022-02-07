У кроптопі та на високих підборах: Барбара Палвін гарно позувала на мосту

Супермодель спробувала себе у новій професії.
28-річна угорська топмодель Барбара Палвін відвідала кінофестиваль Mammoth у Каліфорнії. Колишній "янгол" Victoria's Secret прийшла на захід не просто як гість, а одна з акторок, що зіграли у короткометражному горорі Serpentine. Тому акторка-початківець взяла участь у фотосесії на мосту.
Барбара позувала у бежевому образі, в якому поєднала трикотажний кроптоп, класичні штани зі стрілками та блейзер у клітку. Волосся Палвін розпустила, а родзинкою образа стали золотисті туфлі-човники.
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