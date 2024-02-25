У кроптопі та оригінальній спідниці зі шлейфом: зірка Marvel Брі Ларсон зачарувала ніжно-рожевим луком

34-річна Брі Ларсон, відома шанувальникам фільмів Marvel за роллю Капітана Марвел, відвідала вручення премії Гільдії кіноакторів, яка відбулася у суботу, 24 лютого, у концертному залі Shrine Auditorium, у Лос-Анджелесі. Акторка обрала для своєї появи чарівне вбрання від бренду Atelier Versace.

Брі Ларсон / Фото: Associated Press

Ніжно-рожевий лук Брі складалася з кроптопу з довгими рукавами та вузлом, а також довгої спідниці дуже незвичайного дизайну, оскільки у неї також були вузли спереду і на сідницях, а також декілька з боків.

Також сукня мала дуже довгий шлейф, який особливо привертав увагу. Завершували лук прикраси від Irene Neuwirth jewelry, макіяж та елегантна зачіска з хвилями.

Брі Ларсон / Фото: Associated Press

Брі Ларсон / Фото: Associated Press

Серед гостей церемонії також з'явилася у рожевому вбранні Марго Роббі. Акторка вийшла до фотографів у чорному міні з величезним рожевим бантом від Schiaparelli. А ось тріумфатором церемонії цього року став фільм "Опенгеймер" Крістофера Нолана, який також номінований на "Оскар".

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