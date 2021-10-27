У кроптопі та пишній спідниці: Крістен Стюарт представила фільм "Спенсер" у Лос-Анджелесі

У кроптопі та пишній спідниці: Крістен Стюарт представила фільм "Спенсер" у Лос-Анджелесі

31-річна голлівудська акторка відвідала прем'єру фільму "Спенсер" у Лос-Анджелесі.

У фільмі чилійського режисера Пабло Лорраїна Крістен Стюарт зіграла роль покійної принцеси Діани Уельської. Дія стрічки розгортається протягом трьох днів у грудні 1991 року, коли Діана вирішує розлучитися зі своїм чоловіком принцом Чарльзом під час різдвяних канікул у Сандрінгемі.

Крістен Стюарт і Пабло Лорраїн / Associated Press

Крістен Стюарт / Associated Press

На доріжку Крістен з'явилася цього разу в аутфіті, що складався з чорного кроптопу та максіспідниці з фатину з довгим бантом. Акторка мала чорний манікюр, на обличчі – насичений макіяж, на шиї у неї виблискувало кольє, а волосся було зібране в зачіску.

Крістен Стюарт / Associated Press

На початку жовтня фільм було презентовано лондонській публіці. Тоді Стюарт вийшла на доріжку у вечірній сукні, розшиті камінням і паєтками без бретельок і босоніжках на підборах у відтінку сріблястий металік. У Крістен було розпущене волосся, а на обличчі був макіяж з акцентом на очі. Це відбувалося в рамках Лондонського кінофестивалю BFI.

Крістен Стюарт / Associated Press

Крістен Стюарт / Associated Press

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