У кроптопі та плавках: Єва Лонгорія показала кадри з нового фотосету

Акторка Єва Лонгорія знялася для обкладинки Women's Health, а підписникам у своєму Instagram показала, як відбувався процес знімань.

46-річна акторка постала на сторінках глянцю в купальниках та боді, а на обкладинці з'явилася у кроптопі та яскравих плавках. У підписі Єва написала:

"Девіз 2022 року: Спокій, впевненість і розлад Дякую, @womenshealthmag, за те, що я у вас на обкладинці!". А в інших публікаціях у блогу показала, як проходив процес знімання цього фотосету і довела, що її фігура в реальному житті має такий самий вигляд, як публіка її бачить на сторінках журналу.

На одному з відео Лонгорія зазнімкована у білому банному халаті та з маскою на обличчі. У такому вигляді вона піднімалася на локацію, де власне і мало відбутися знімання. У підписі до цього ролика Єва жартівливо написала:

"Я є образ здоров'я", — і додала смайлик.

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