Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У кроптопі та широких штанях: виконавиця хіта Rampampam – Minelli – виступила на вечірці у Києві

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У кроптопі та широких штанях: виконавиця хіта Rampampam – Minelli – виступила на вечірці у Києві

Вечірка CHERRY PARTY/Прес-служба

Артистка вперше завітала до України.

Румунська співачка та авторка хіта RampampamMinelli вперше відвідала Україну. Артистка виступила на вечірці LUX FM CHERRY PARTY.

Українські шанувальники із гучними оваціями зустріли співачку. Вони були дуже раді побачити на власні очі авторку популярної пісні.

Знаменитість виконала свій всесвітньо відомий трек та нові сингли. Наприклад, її пісня Nothing Hurts запам'яталася всім звуком, який повторюється "тутурутутуту" (як і в попередній пісні — рампампам).

Хіт Rampampam артистка заспівала двічі – у звичайній та акустичній версії. Вдруге вона через раз спрямовувала мікрофон глядачам, які на весь голос підспівували улюблений хіт.

(листайте вправо)

На сцені Minelli з'явилася у чорному кроптопі з білими написами та довгими рукавами, який оголював її плаский живіт.

Верх вона поєднала з чорними широкими штанями, які підвернула, та білими кросівками.

Вечірка CHERRY PARTY/Прес-служба / ©
Вечірка CHERRY PARTY/Прес-служба

Волосся співачки було зібрано в хвіст, а на обличчі був ніжний макіяж.

Minelli також виступила на церемонії нагородження всеукраїнської бізнес-премії Cabinet Boss у Києві.

Нагадаємо, на вечірці LUX FM CHERRY PARTY виступили також MONATIK та WELLBOY.

На паті був помічений також ексочільник Офісу президента України та колишній чоловік переможниці 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" Анни БогданАндрій Богдан. Він курив кальян та слухав виступи артистів.

Наступна публікація