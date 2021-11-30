У кроптопі та широких штанях: виконавиця хіта Rampampam – Minelli – виступила на вечірці у Києві

У кроптопі та широких штанях: виконавиця хіта Rampampam – Minelli – виступила на вечірці у Києві

Артистка вперше завітала до України.

Румунська співачка та авторка хіта Rampampam – Minelli вперше відвідала Україну. Артистка виступила на вечірці LUX FM CHERRY PARTY.

Українські шанувальники із гучними оваціями зустріли співачку. Вони були дуже раді побачити на власні очі авторку популярної пісні.

Знаменитість виконала свій всесвітньо відомий трек та нові сингли. Наприклад, її пісня Nothing Hurts запам'яталася всім звуком, який повторюється "тутурутутуту" (як і в попередній пісні — рампампам).

Хіт Rampampam артистка заспівала двічі – у звичайній та акустичній версії. Вдруге вона через раз спрямовувала мікрофон глядачам, які на весь голос підспівували улюблений хіт.

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На сцені Minelli з'явилася у чорному кроптопі з білими написами та довгими рукавами, який оголював її плаский живіт.

Верх вона поєднала з чорними широкими штанями, які підвернула, та білими кросівками.

Вечірка CHERRY PARTY/Прес-служба

Волосся співачки було зібрано в хвіст, а на обличчі був ніжний макіяж.

Minelli також виступила на церемонії нагородження всеукраїнської бізнес-премії Cabinet Boss у Києві.

Нагадаємо, на вечірці LUX FM CHERRY PARTY виступили також MONATIK та WELLBOY.

На паті був помічений також ексочільник Офісу президента України та колишній чоловік переможниці 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" Анни Богдан – Андрій Богдан. Він курив кальян та слухав виступи артистів.