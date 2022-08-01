У кроптопі та штанях-кльош: Дженніфер Лоуренс залишила дитину вдома і пішла прогулятися

Молоду маму Дженніфер Лоуренс знову заскочили папараці під час прогулянки Нью-Йорком. Акторка була без дитини.

Лоуренс вийшла в неділю на прогулянку, щоб пройтись і випити кави. Коли у вас є діти, пройтись на самоті може бути дуже корисним. Папараці не змусили на себе довго чекати і тут же сфотографували знаменитість.

31-річна Дженніфер одягла джинси-кльош від The Row Christie, чорний кроптоп і доповнила аутфіт замшевими біркенштоками Pierre Hardy та сумкою зі шкіри крокодила Sybil Faux Croc.

На шиї акторки був золотий ланцюжок з кількома кулонами, а на обличчі маленькі сонцезахисні окуляри. Волосся Лоуренс зібрала у високий недбалий хвіст і тримала в руках парасольку від сонця.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Дженніфер Лоуренс останнім часом часто фотографують на прогулянках. Минулого разу зірка була в кремовому аутфіті та сандалях та з сумкою Dior, коли вийшла пройтися.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

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