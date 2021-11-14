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У кроптопі та спідниці до колін: блискучий вихід Аманди Сейфрід

У кроптопі та спідниці до колін: блискучий вихід Аманди Сейфрід

Аманда Сейфрід / Getty Images

35-річна акторка Аманда Сейфрід відвідала благодійну вечерю у Нью-Йорку.

Вечеря організована Фондом Dom Perignon & Born This Way, присвяченому Всесвітньому дню доброти, відбулася в Музеї сучасного мистецтва. Аманда приїхала на захід у сріблястому укороченому топі та спідниці від Miu Miu, прикрашеної воланами. Вбрання пошили спеціально на замовлення для Аманди, доповнила його зірка туфлями-човниками з лакової шкіри RWT з ремінцем з камінням та сумкою "Sassy".

Аманда Сейфрід / © Getty Images
Аманда Сейфрід / Getty Images

Молода мама двох дітей мала чудовий вигляд. У неї був чорний манікюр, а світле волосся було розпущене і накручене кучерявими локонами. Яскрава помада на губах стала родзинкою в її образі.

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