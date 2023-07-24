У кроптопі та спідниці-шортах: Емілі Ратаковскі вийшла на прогулянку із сином

32-річна модель Емілі Ратаковскі у вихідні була заскочена на прогулянці із сином Сильвестром у Нью-Йорку.

Модель вийшла на прогулянку в сіро-зеленому кроптопі, білій мініатюрній спідниці-шортах і взута у білі кросівки. Через плече у моделі висіла смарагдова маленька сумка. Довге волосся Емілі було розпущене, а на обличчі були великі сонцезахисні окуляри.

Ратаковскі пофарбувала волосся в новий відтінок, який їй дуже пасує. Цього ж дня зірку заскочили із сином та з їхнім собакою Коломбо.

Емілі Ратаковскі на прогулянці із сином / Фото: Getty Images

До речі, зірку часто фотографують на прогулянках із собакою. Домашню тварину Емілі завела разом із колишнім чоловіком Себастьяном Беар-МакКлардом, а після розлучення пса залишила собі.

Емілі Ратаковскі з собакою Коломбо / Фото: Getty Images

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