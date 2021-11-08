У кроптопі та спідниці з розрізом: Дуа Ліпа одягла пікантне вбрання з метеликами для виходу в театр

26-річна британська співачка іноді вибирає дуже пікантні луки.
Днями Дуа Ліпа потрапила під приціл папараці, коли покидала театр Палладіум у Лондоні. Дуже цікавий образ обрала артистка для відвідування театру, де побувала на концерті Адель.
Одягнена Ліпа була в ніжно-рожеву сукню з метеликами, що складалася з кроптопу і спідниці з розрізом. Вбрання з колекції Blumarine Spring 2022 Дуа доповнила маленькою сумкою на короткій ручці та рожевими босоніжками на підборах теж з метеликами. Довге волосся Дуа було розпущене, а на обличчі був макіяж у бузкових відтінках.
Нагадаємо, нещодавно Дуа зворушила підписників знімками зі своєю крихітною племінницею. Шанувальники співачки захопилися від фото Ліпи з немовлям на руках. А Дуа розповіла у підписі до знімків, що вона найкрутіша тітка для своєї малечі.
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