У Кроптопі та спідниці з воланами: гарна Діана Крюгер з'явилася на заході

У Кроптопі та спідниці з воланами: гарна Діана Крюгер з'явилася на заході

У Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку відбувся черговий галавечір для знаменитостей.

У Нью-Йорку відбувся галавечір Film Benefit, який відбувся у Музеї сучасного мистецтва за підтримки Модного дому Chanel. Щороку в межах цього заходу виділяють селебреті зі світу кіно, щоб відзначити їхній внесок у мистецтво. Цього року у центрі уваги була акторка Пенелопа Крус.

Пенелопа Крус / Getty Images

Також на заході з'явилася колега Пенелопи - акторка Діана Крюгер. Вона вибрала для свого виходу біле вбрання у великі сині квіти від бренду Emilia Wickstead, яке складалося і з кроптопу, і спідниці з воланами. Образ Діана доповнила клатчем Chanel та лаконічними чорними босоніжками.

Діана Крюгер / Associated Press

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