У кроптопі та стрингах: Ізабель Гулар блиснула ідеальною фігурою

38-річна бразилійка перебуває на відпочинку в Греції.

У своєму блогу в Instagram Ізабель Гулар поділилася декількома знімками та похизувалася ідеальним засмаглим тілом. Одягнена манекенниця в бузковий кроптоп із прозорої тканини та бузково-жовті стринги. На ногах у моделі білі кросівки із жовтими смужками.

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Також образ Гулар доповнила сонцезахисними окулярами із жовтою оправою, золотими сережками-висячками та світло-жовтим манікюром. На пальцях у дівчини виблискувало кілька золотих каблучок.

Також манекенниця, яка дуже багато займається спортом, щоб бути в такій чудовій формі, продемонструвала лук в рожево-білій толстовці та рожевих плавках.

(гортайте фото праворуч)

А ще показала фото, на якому заскочена у величезному солом'яному капелюсі.

(гортайте фото праворуч)

Раніше, нагадаємо, Гулар хизувалася кадрами, де позувала в бікіні з квітами на сосках. Відпочиває дівчина у Греції вже більше тижня.

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