У кроптопі та ультракороткій спідниці: американська модель продемонструвала струнку фігуру на вечірці

Брукс Нейдер / © Getty Images

Реклама

Модель Брукс Нейдер стала гостею вечірки з нагоди фіналу Чемпіонату світу з футболу у Нью-Йорку.

Для івенту дівчина обрала білий кроптоп з контрастною жовтою облямівкою на V-подібному вирізі та великим написом Michelob на грудях, який відкрив її плаский живіт.

Брукс Нейдер / © Getty Images

Верх Брукс скомбінувала з білою ультракороткою спідницю із низьким посадженням, яка підкреслила стрункі ноги. Вбрання білявка доповнила високими чорними шкіряними чоботами із гострим мисом і на підборах, що додали вбранню ефектності.

Реклама

Нейдер зробила гарну зачіску з локонами і боковим проділом, макіяж з глянцевим блиском на губах і французький манікюр. Вуха зірка прикрасила діамантовими сережками-цвяшками.

Новини партнерів