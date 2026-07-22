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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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4
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У кроптопі та ультракороткій спідниці: американська модель продемонструвала струнку фігуру на вечірці

Брукс Нейдер обрала для заходу вбрання, яке підкреслило її підтягнуту фігуру.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Брукс Нейдер

Брукс Нейдер / © Getty Images

Модель Брукс Нейдер стала гостею вечірки з нагоди фіналу Чемпіонату світу з футболу у Нью-Йорку.

Для івенту дівчина обрала білий кроптоп з контрастною жовтою облямівкою на V-подібному вирізі та великим написом Michelob на грудях, який відкрив її плаский живіт.

Брукс Нейдер / © Getty Images

Брукс Нейдер / © Getty Images

Верх Брукс скомбінувала з білою ультракороткою спідницю із низьким посадженням, яка підкреслила стрункі ноги. Вбрання білявка доповнила високими чорними шкіряними чоботами із гострим мисом і на підборах, що додали вбранню ефектності.

Нейдер зробила гарну зачіску з локонами і боковим проділом, макіяж з глянцевим блиском на губах і французький манікюр. Вуха зірка прикрасила діамантовими сережками-цвяшками.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
4
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