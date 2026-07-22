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- Шоу-бізнес
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У кроптопі та ультракороткій спідниці: американська модель продемонструвала струнку фігуру на вечірці
Брукс Нейдер обрала для заходу вбрання, яке підкреслило її підтягнуту фігуру.
Модель Брукс Нейдер стала гостею вечірки з нагоди фіналу Чемпіонату світу з футболу у Нью-Йорку.
Для івенту дівчина обрала білий кроптоп з контрастною жовтою облямівкою на V-подібному вирізі та великим написом Michelob на грудях, який відкрив її плаский живіт.
Верх Брукс скомбінувала з білою ультракороткою спідницю із низьким посадженням, яка підкреслила стрункі ноги. Вбрання білявка доповнила високими чорними шкіряними чоботами із гострим мисом і на підборах, що додали вбранню ефектності.
Нейдер зробила гарну зачіску з локонами і боковим проділом, макіяж з глянцевим блиском на губах і французький манікюр. Вуха зірка прикрасила діамантовими сережками-цвяшками.