У кроптопі та велосипедках: Вікторія Бекхем зробила селфі під час тренування

49-річна Вікторія Бекхем проводить у спортзалі дуже багато часу, щоб тримати себе в ідеальній формі.

Іноді під час тренувань Вікторія ділиться селфі із підписниками свого Instagram. Цього разу вона продемонструвала лук у чорному топі та велосипедних шортах. Волосся Бекхем було зібрано в низький хвіст, а взута вона була в білорожеві кросівки.

"Раннє тренування! Поцілунки від сонця", - підписала кадр дизайнерка.

Вікторія Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія ніколи не приховувала своєї любові до спорту і якось в інтерв'ю австралійському Vogue розповіла, що обов'язково робить два ранкові тренування щодня. Вікторія дотримується особливого розпорядку вдома в Лондоні, прокидаючись о 6:45 щодня і прямуючи просто до величезної тренажерної зали у підвалі розкішного сімейного будинку в Голланд-парку.

Іноді до таких тренувань дружини приєднується її чоловік Девід Бекхем. 48-річний ексспортсмен теж тримає себе в чудовій формі і не відстає від зіркової дружини. Іноді пара тренується разом.

Вікторія та Девід Бекхеми / Фото: Instagram Девіда Бекхема

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