У кроптопі та велосипедних шортах: Кендалл Дженнер заскочили дорогою на тренування

Модель зазнімкували, коли вона прямувала на тренування до спортзалу. Одягнена Кендалл була у білий кроптоп та чорні велосипедні шорти, а взута у кольорові кросівки. В руках дівчина несла пляшку з водою, а на плечі мала невелику білу сумку. Кендал була в сонцезахисних окулярах, а волосся її було розпущене.

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

У своєму Instagram Дженнер також поділилася кількома новими фото та показала, який вигляд має її фігура в бікіні. Модель позувала на смугастому рушнику, а поряд з нею лежав величезний чорний пес.

Нагадаємо, раніше Кендалл хизувалася фігурою в купальнику з принтом "віши", а також раніше модель підтвердила, що відновила стосунки з баскетболістом Девіном Букером.

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