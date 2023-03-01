У кроптопі та з прапором на грудях: Аліна Байкова продемонструвала розкішний прес у новому образі

Модель знову показала свою підтримку Україні за допомогою невеликого акценту в образі.
Українка Аліна Байкова, яка багато років вже мешкає та працює у Нью-Йорку, відвідала захід у готелі Crosby Street. Відому красуню запросили на прем'єрний показ мінісеріалу "Шпигун серед друзів".
Аліна одягла широкі джинси з високою талією, які також мали оригінально витягнуті нитки, через що створювалося враження торочки. Також вона одягла чорний кроптоп з довгими рукавами, у якого був низ, що повторював форму грудей. Він добре підкреслював струнку фігуру та ідеальний прес українки.
На топ Байкова закріпила невелику стрічку у вигляді прапора України.
Образ модель доповнила чорними черевиками та невеликим клатчем. Також вона зробила лаконічний макіяж, зібрала волосся та завершила лук улюбленими діамантовими сережками.
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