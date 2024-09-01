У кроптопі з бісером і блискучих мінішортах: британська акторка продемонструвала стрункі ноги

27-річна британська акторка обрала для своєї появи образ total black.

У межах 81-го Венеційського кінофестивалю відбулася вечеря Armani Beauty, на якій зібралося чимало зіркових красунь, серед них нашу увагу привернула британська акторка Елла Пернелл.

Дівчина була одягнена у чорний кроптоп із глибоким вирізом, розшитий бісером, який оголював її живіт, і чорні блискучі мінішорти, що підкреслили її стрункі ноги.

Елла Пернелл / Фото: Associated Press

На плечі Елла накинула чорний жакет із атласними лацканами і взута була у чорні туфлі-човники на шпильках.

Елла Пернелл / Фото: Associated Press

Пернелл зробила укладання з локонами, макіяж із блискучими тінями, вуха прикрасила сережками з діамантами, а руки – діамантовими браслетом і каблучкою.

Елла Пернелл / Фото: Associated Press

Нагадаємо, британська акторка Наталі Еммануель на івент прийшла у чорній сукні по фігурі, розшитій паєтками, на тонких бретельках.

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