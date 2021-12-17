У кроптопі з декольте: супермодель 90-х Гелена Крістенсен на прогулянці

52-річна знаменитість мала приголомшливий вигляд.

Данська супермодель та фотографка Гелена Крістенсен, яка була неймовірно популярна у 90-ті роки, вийшла на прогулянку у Нью-Йорку та потрапила під приціл папараці. На ній був досить не типовий образ, адже вона поєднала чорний твідовий жакет, кроптоп із ефектним декольте та чорні штани з блискавками.

Доповнили цей ефектний образ супермоделі білі кеди, оригінальні сонцезахисні окуляри та об'ємне укладання.

Гелена Крістенсен / Getty Images

На своїй сторінці в Instagram вона показала фото колегою-супермоделлю Сінді Кроуфорд. Вони часто працювали разом на показах мод і розпочинали свою кар'єру практично одночасно. Схоже, що навыть через стільки років вони продовжують дружити.

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