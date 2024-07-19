У кроптопі з квітковими аплікаціями і спідниці з перфорацією: ніжний образ Олівії Палермо у Нью-Йорку

Світська левиця у всьому білому вийшла на прогулянку.
Відома американська модниця, інфлюенсерка і дизайнерка Олівія Палермо у красивому ніжному образі потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку.
На ній був кроптоп на тонких бретельках, прикрашений квітковими аплікаціями, і спідниця міді з перфорацією на подолі. Вбрання вона скомбінувала з білими босоніжками, декорованими білими намистинам, та білою плетеною сумкою.
Палермо розпустила волосся, одягла сонцезахисні окуляри і зробила червоний манікюр. На зап'ястях у неї були золотий браслет-ланцюжок і годинник.
Нагадаємо, раніше Олівія Палермо продемонструвала аутфіт у білій ажурній мінісукні, під якою була бежева білизна. Вбрання вона доповнила чорними лакованими ботфортами.
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