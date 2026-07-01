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- Шоу-бізнес
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У кроптопі з містичним принтом і бікіні: Елізабет Герлі похизувалася стрункою фігурою біля моря
Акторка продемонструвала підтягнуту фігуру, позуючи на тлі моря у стильному літньому луку.
Елізабет Герлі поділилася в Instagram новим сонячним фото з відпочинку. Вона позувала на тлі морського пейзажу, насолоджуючись сонячною погодою.
Зірка була одягнена в білий трикотажний кроптоп без рукавів, головним акцентом якого став незвичний принт у вигляді ока на грудях. Топ, під яким не було ліфа, вона поєднала з чорними плавками бікіні з золотистими металевими деталями на стегнах.
Свій пляжний образ акторка доповнила макіяжем з акцентом на очах, а її розпущене волосся розвівав вітер.
Нагадаємо, Елізабет Герлі знялася у рекламній кампанії, автором якої став її син.