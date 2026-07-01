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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
200
Час на прочитання
1 хв

У кроптопі з містичним принтом і бікіні: Елізабет Герлі похизувалася стрункою фігурою біля моря

Акторка продемонструвала підтягнуту фігуру, позуючи на тлі моря у стильному літньому луку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі поділилася в Instagram новим сонячним фото з відпочинку. Вона позувала на тлі морського пейзажу, насолоджуючись сонячною погодою.

Зірка була одягнена в білий трикотажний кроптоп без рукавів, головним акцентом якого став незвичний принт у вигляді ока на грудях. Топ, під яким не було ліфа, вона поєднала з чорними плавками бікіні з золотистими металевими деталями на стегнах.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Свій пляжний образ акторка доповнила макіяжем з акцентом на очах, а її розпущене волосся розвівав вітер.

Нагадаємо, Елізабет Герлі знялася у рекламній кампанії, автором якої став її син.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
200
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