У кроптопі з паєтками: Розі Гантінгтон-Вайтлі блиснула накачаним пресом на Тижні моди у Парижі

Розі Гантінгтон-Вайтлі стала гостею фешншоу Valentino Haute Couture весна/літо 2024, яке відбулося у межах Паризького тижня моди.

Там модель з'явилася в ефектному образі total black. На ній був елегантний жакет, довга спідниця, розшита паєтками, такий самий кроптоп і чорні гостроносі туфлі. У такому луку Розі змогла похизуватися своїм красивим накачаним пресом. Вона перебуває у чудовій фізичній формі.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

Аутфіт Гантінгтон-Вайтлі доповнила високим накладним хвостом із локонами, ідеальним макіяжем із чорними стрілками, сережками-смужками з діамантами, браслетом і довгим молочним манікюром.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на фешншоу Valentino прийшла також Дженнфер Лопес, яка сяяла в елегантній сукні максі з овальними вирізами на рукавах, прикрашених камінням.

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