У кроптопі з пір’ям і штанях-палацо: зірка фільму "Марті Супрім" виділилась луком на червоній доріжці церемонії

Одеса Адлон своїм образом продемонструвала сучасну інтерпретацію на старий голлівудський гламур, поєднаний із власним виразним колоритом.

Аліна Онопа
Аліна Онопа
Одеса Адлон

Одеса Адлон / © Associated Press

Американська і німецька акторка, зірка фільму «Марті Супрім. Геній комбінацій» і серіалу HBO «Я люблю Лос-Анджелес» — Одеса Адлон, також відома як Одеса А’Зіон, підкорила світ моди своїм зухвалим стилем і фірмовими кучерями. Новий її вихід — цьому підтвердження.

Одеса Адлон / © Associated Press

Одеса Адлон / © Associated Press

На церемонії нагородження премії «Золотий глобус» акторка з’явилася у вінтажному чорному ансамблі від Dolce & Gabbana, який виділявся на тлі розкішних суконь і блискіток.

На Одесі був кроптоп із пір’ям, який пасував до текстури її кучерявого волосся та оголював її одне плече і плаский живіт. Верх вона скомбінувала зі штанями-палацо, шовковими оперними рукавичками і чорним взуттям.

Одеса Адлон / © Associated Press

Одеса Адлон / © Associated Press

Адлон зробила макіяж смокі-айс, своє фірмове укладання з кучерями і завершила лук діамантовими прикрасами Pandora: каблучками, сережками та намистом з білого золота 14 карат, виготовленим на замовлення.

Одеса Адлон / © Associated Press

Одеса Адлон / © Associated Press

