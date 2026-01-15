- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 78
- Час на прочитання
- 1 хв
У кроптопі з пір’ям і штанях-палацо: зірка фільму "Марті Супрім" виділилась луком на червоній доріжці церемонії
Одеса Адлон своїм образом продемонструвала сучасну інтерпретацію на старий голлівудський гламур, поєднаний із власним виразним колоритом.
Американська і німецька акторка, зірка фільму «Марті Супрім. Геній комбінацій» і серіалу HBO «Я люблю Лос-Анджелес» — Одеса Адлон, також відома як Одеса А’Зіон, підкорила світ моди своїм зухвалим стилем і фірмовими кучерями. Новий її вихід — цьому підтвердження.
На церемонії нагородження премії «Золотий глобус» акторка з’явилася у вінтажному чорному ансамблі від Dolce & Gabbana, який виділявся на тлі розкішних суконь і блискіток.
На Одесі був кроптоп із пір’ям, який пасував до текстури її кучерявого волосся та оголював її одне плече і плаский живіт. Верх вона скомбінувала зі штанями-палацо, шовковими оперними рукавичками і чорним взуттям.
Адлон зробила макіяж смокі-айс, своє фірмове укладання з кучерями і завершила лук діамантовими прикрасами Pandora: каблучками, сережками та намистом з білого золота 14 карат, виготовленим на замовлення.