У кроптопі з пір’ям і штанях-палацо: зірка фільму "Марті Супрім" виділилась луком на червоній доріжці церемонії

Одеса Адлон / © Associated Press

Реклама

Американська і німецька акторка, зірка фільму «Марті Супрім. Геній комбінацій» і серіалу HBO «Я люблю Лос-Анджелес» — Одеса Адлон, також відома як Одеса А’Зіон, підкорила світ моди своїм зухвалим стилем і фірмовими кучерями. Новий її вихід — цьому підтвердження.

Одеса Адлон / © Associated Press

На церемонії нагородження премії «Золотий глобус» акторка з’явилася у вінтажному чорному ансамблі від Dolce & Gabbana, який виділявся на тлі розкішних суконь і блискіток.

На Одесі був кроптоп із пір’ям, який пасував до текстури її кучерявого волосся та оголював її одне плече і плаский живіт. Верх вона скомбінувала зі штанями-палацо, шовковими оперними рукавичками і чорним взуттям.

Реклама

Одеса Адлон / © Associated Press

Адлон зробила макіяж смокі-айс, своє фірмове укладання з кучерями і завершила лук діамантовими прикрасами Pandora: каблучками, сережками та намистом з білого золота 14 карат, виготовленим на замовлення.