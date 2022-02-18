У кроптопі з сексуальним декольте: учасниця "Холостяка-11" продемонструвала спокусливий образ

Олександра Миколюк показала аутфіт із пікантним декольте.
Учасниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" — Олександра Миколюк – потішила фоловерів новим гарним знімком. На ньому красуня постала у спокусливому аутфіті.
Позувала Саша у молочному кроптопі на тонких бретельках і з сексуальним декольте. Волосся її було ідеально рівно укладене, на обличчі був макіяж у шоколадних відтінках. Вуха Миколюк прикрасила довгими елегантними сережками.
Показала Олександра ще один ефектний образ у сукні кольору індиго із відвертою зоною декольте.
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