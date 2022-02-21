У кроптопі з V-подібним вирізом: фіналістка "Холостяка" Юлія "Зайка" показала відео з Кіпру

У кроптопі з V-подібним вирізом: фіналістка "Холостяка" Юлія "Зайка" показала відео з Кіпру

Юлія Бельченко провела свою відпустку у теплих краях.

Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" – Юлія Бельченко "Зайка" – опублікувала в Instagram коротке відео з відпочинку на Кіпрі.

У ролику красуня лежить на скелі та насолоджується моментом. Одягнена вона у білий в'язаний кроптоп з V-подібним вирізом, білу сорочку та бежеві штани. На шиї у неї біле намисто. Волосся "Зайка" розпустила і зробив ніжний макіяж.

Бельченко була на Кіпрі вперше. Познайомитися з острівною державою вона вирішила у несезон. За її словами, там температура повітря 15-18 градусів, і вона комфортна для піших прогулянок та екскурсій.

"Мені сподобалося на Кіпрі: є гарні місця, доступно по грошах, чудовий спосіб змінити обстановку та познайомитися з визначними пам'ятками країни без юрби туристів навколо. Кіпр взимку — ідеальний час для екскурсійної поїздки", — написала Юлія під відео.

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