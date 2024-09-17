У кроптопі з відвертим декольте: британська телезірка похизувалася пишним бюстом

Британська телезірка Глоя Феррі поділилася з фоловерами в Instagram новими селфі.

На них жінка постала у чорних лосинах і чорному кроптопі з відвертим декольте, яке чудово підкреслило її пишні і спокусливі груди.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Феррі похизувалася не лише гарним бюстом, а й тонкою талією.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Свій лук Глоя доповнила укладанням із локонами, макіяжем із довгими віями, французьким манікюром і перлинним намистом із рожевими деталями.

А ще вона сфотографувалася в автівці, де накинула зверху чорну кофту.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, Глоя Феррі одягла на вечірку пікантну сукню, яка складалася із червоно-чорної спідниці з розрізом і двох мереживних смужок, які трішки прикривали її груди.

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