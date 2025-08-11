- Дата публікації
- Шоу-бізнес
- 623
- 1 хв
У кроптопі з вухами і мініспідниці з пір’я: Надя Дорофєєва у кокетливому образі виступила у Львові
Артистка у стильному сценічному вбранні продемонструвала струнку фігуру під час концерту.
Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram знімки свого кокетливого луку, у якому вона з’явилася на концерті у Львові.
Артистка постала у білому кроптопі з милим зображенням персонажа з довгими вухами, схожого на зайченя, від стиліста Gianni і в грайливій асиметричній мініспідниці з пір’я молочного відтінку від українського бренду Cultnaked.
Аутфіт Надя доповнила спортивними високими рукавичками та білими високими гостроносими чоботами на танкетках і зі шнурівками від бренду Karina Sharip.
У Дорофєєвої була стильна зачіска з локонами, гарний макіяж і лаконічні сережки. Вона мала стрункий та ефектний вигляд.
Підтримати артистку прийшов її чоловік Міша Кацурін, з яким вони злилися у ніжному поцілунку.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва похизувалася луком у «боксерських» кросівках, білій футболці і без бюстгальтера.