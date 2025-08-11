ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
623
1 хв

У кроптопі з вухами і мініспідниці з пір’я: Надя Дорофєєва у кокетливому образі виступила у Львові

Артистка у стильному сценічному вбранні продемонструвала струнку фігуру під час концерту.

Аліна Онопа
Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram знімки свого кокетливого луку, у якому вона з’явилася на концерті у Львові.

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої

Артистка постала у білому кроптопі з милим зображенням персонажа з довгими вухами, схожого на зайченя, від стиліста Gianni і в грайливій асиметричній мініспідниці з пір’я молочного відтінку від українського бренду Cultnaked.

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої

Аутфіт Надя доповнила спортивними високими рукавичками та білими високими гостроносими чоботами на танкетках і зі шнурівками від бренду Karina Sharip.

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої

У Дорофєєвої була стильна зачіска з локонами, гарний макіяж і лаконічні сережки. Вона мала стрункий та ефектний вигляд.

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої

Підтримати артистку прийшов її чоловік Міша Кацурін, з яким вони злилися у ніжному поцілунку.

Міша Кацурін і Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої

Міша Кацурін і Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої

