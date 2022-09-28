У кросівках і сукні у білизняному стилі: ніжна Тіна Кароль позувала біля дерева

На фансторінці Тіни Кароль в Instagram виклали нове фото. На ньому співачка у ніжному аутфіті сором'язливо позує біля дерева.

Одягнена Тіна у молочну сукню у білизняному стилі і чорні кросівки. Її лук доповнила зачіска з локонами.

Тіна Кароль / Фото: Тіна Кароль

Раніше на фансторінці опублікували фотоколаж образі Кароль від української дизайнерки Валерії Ковальської. На першому співачка позує у чорних прямих штанях і білому асиметричному жакеті-смокінгу з плісованою вставкою білого та чорного кольорів. На іншій світлині артистка поєднала чорні штани із таким самим, але чорним асиметричним жакетом-смокінгом та білою зав'язкою на ньому.

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