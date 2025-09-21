- Дата публікації
У кросівках і сукні з деніму: Наомі Кемпбелл на Тижні моди у Лондоні
55-річна супермодель обрала для свого виходу лук у стилі 90-х.
Наомі Кемпбелл відвідала вечірку з нагоди запуску EE72 London, що відбулася у межах Тижня моди в Лондоні.
Супермодель з’явилася у цікавій довгій сукні з деніму на тонких бретельках, яка мала накладні кишені і низьке посадження. Вбрання вона скомбінувала з графітово-червоними кросівками.
У Наомі було довге хвилясте волосся, макіяж смокі айс і молочний манікюр зі срібно-блакитними акцентами. На обличчі у Кемпбелл були сонцезахисні окуляри, на шиї — золоті ланцюжки, а на руках — безліч браслетів і каблучок.
Нагадаємо, Наомі Кемпбелл з’явилася на прем’єрі фільму «Одна битва за іншою» у Лондоні у чорній довгій сукні з воланами від бренду Alaia.