У кросівках і сукні з деніму: Наомі Кемпбелл на Тижні моди у Лондоні

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл відвідала вечірку з нагоди запуску EE72 London, що відбулася у межах Тижня моди в Лондоні.

Супермодель з’явилася у цікавій довгій сукні з деніму на тонких бретельках, яка мала накладні кишені і низьке посадження. Вбрання вона скомбінувала з графітово-червоними кросівками.

У Наомі було довге хвилясте волосся, макіяж смокі айс і молочний манікюр зі срібно-блакитними акцентами. На обличчі у Кемпбелл були сонцезахисні окуляри, на шиї — золоті ланцюжки, а на руках — безліч браслетів і каблучок.

