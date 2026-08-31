У крихітному бікіні, прикрашеному мушлями: панамська модель похизувалася величезними сідницями

Грейсі Бон

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Plus-size модель із Панами Грейсі Бон поділилася в Instagram новою серією світлин із пляжного відпочинку. Модель позувала на березі та у воді на тлі моря, пальм і мальовничого заходу сонця.

Для фотосету інфлюенсерка обрала крихітне бежеве бікіні. Верх купальника мав трикутні чашки, декоровані стразами, а поверх них була прикраса-кольчуга з білими мушлями каурі. Плавки на зав’язках також були прикрашені мерехтливими елементами.

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Пляжний лук Грейсі доповнила ланцюжками, один з яких мав великий кулон із каменем бірюзового кольору, а також тонкі браслети. Особливу увагу привертав її довгий загострений різнокольоровий манікюр із декором.

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Модель розпустила волосся та зробила насичений макіяж із пишними віями, чорними стрілками, бронзером і коричневою помадою. Під час знімання вона тримала в руках велику морську мушлю, яка гармонійно доповнила її образ у стилі русалки.

Грейсі з різних ракурсів похизувалася пишними формами і величезними сідницями, розмір яких приголомшує.

Нагадаємо, раніше Грейсі Бон показала фігуру у чорному купальнику на зав’язках.

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