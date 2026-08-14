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- Шоу-бізнес
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У крихітному бікіні серед хвиль: Ніколь Шерзінгер продемонструвала струнку фігуру
48-річна співачка поділилася у соцмережі яскравим кадром з відпустки.
Ніколь Шерзінгер опублікувала в Instagram нове фото з відпочинку.
Співачка позувала серед хвиль у крихітному синьо-білому бікіні із зав’язками, яке чудово підкреслило її струнку фігуру і пишні груди.
У Ніколь було розпущене волосся і лаконічні золоті сережки у вухах.
Шерзінгер підняла руки до голови, заплющила очі й усміхнулася, насолоджуючись сонцем та морськими бризками. Кадр вийшов життєрадісним і по-літньому атмосферним.
Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер в елегантному капелюсі та сукні з принтом polka dot відвідала кінні перегони.
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