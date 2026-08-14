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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
1 хв

У крихітному бікіні серед хвиль: Ніколь Шерзінгер продемонструвала струнку фігуру

48-річна співачка поділилася у соцмережі яскравим кадром з відпустки.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер опублікувала в Instagram нове фото з відпочинку.

Співачка позувала серед хвиль у крихітному синьо-білому бікіні із зав’язками, яке чудово підкреслило її струнку фігуру і пишні груди.

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

У Ніколь було розпущене волосся і лаконічні золоті сережки у вухах.

Шерзінгер підняла руки до голови, заплющила очі й усміхнулася, насолоджуючись сонцем та морськими бризками. Кадр вийшов життєрадісним і по-літньому атмосферним.

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер в елегантному капелюсі та сукні з принтом polka dot відвідала кінні перегони.

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