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- Шоу-бізнес
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У крихітному лимонному бікіні: зірка реаліті похизувалася пишними формами на відпочинку
Британська модель опублікувала серію спокусливих світлин, на яких приймала сонячні ванни.
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Єва Гейл поділилася з підписниками в Instagram новими знімками з відпочинку. Для фотосету біля моря вона обрала пляжний образ.
Модель позувала у крихітному бікіні ніжного лимонного відтінку, у якому похизувалася спокусливими пишними формами. Верх купальника був виконаний у формі бандо з драпуванням і прикрашений посередині великою золотистою деталлю, схожою на мушлю.
На сонці шкіра Єви ефектно сяяла, а світлий відтінок купальника чудово контрастував з її бронзовою засмагою. Аутфіт вона доповнила тонкими браслетами, каблучками та витонченою прикрасою на щиколотці.
Волосся Гейл розпустила і зробила макіяж з пишними віями, рожевими рум’янами та глянцевою помадою.
Знаменитість фотографувалася на м’якому шезлонгу під балдахіном, приймаючи спокусливі пози. «Ідеальне завершення літа», — підписала вона кадри.