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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
1 хв

У крихітному лимонному бікіні: зірка реаліті похизувалася пишними формами на відпочинку

Британська модель опублікувала серію спокусливих світлин, на яких приймала сонячні ванни.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Єва Гейл

Єва Гейл

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Єва Гейл поділилася з підписниками в Instagram новими знімками з відпочинку. Для фотосету біля моря вона обрала пляжний образ.

Модель позувала у крихітному бікіні ніжного лимонного відтінку, у якому похизувалася спокусливими пишними формами. Верх купальника був виконаний у формі бандо з драпуванням і прикрашений посередині великою золотистою деталлю, схожою на мушлю.

Єва Гейл

Єва Гейл

На сонці шкіра Єви ефектно сяяла, а світлий відтінок купальника чудово контрастував з її бронзовою засмагою. Аутфіт вона доповнила тонкими браслетами, каблучками та витонченою прикрасою на щиколотці.

Єва Гейл

Єва Гейл

Волосся Гейл розпустила і зробила макіяж з пишними віями, рожевими рум’янами та глянцевою помадою.

Єва Гейл

Єва Гейл

Знаменитість фотографувалася на м’якому шезлонгу під балдахіном, приймаючи спокусливі пози. «Ідеальне завершення літа», — підписала вона кадри.

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