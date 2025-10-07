ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
55
2 хв

У крислатому капелюсі і бірюзовій спідниці: Дженніфер Лопес приголомшила вишуканим образом дорогою на шоу

Джей Ло повторила образ Памели Андерсон.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес зараз активно займається промокампанією своєї нової роботи — драматичного мюзиклу режисера Білла Кондона «Поцілунок жінки-павука», у якому вона зіграла головну роль. Тож зірка по кілька разів за день з’являється в об’єктивах папапраці і щоразу демонструє стильний образ.

Цього разу Джен заскочили, коли вона йшла на шоу «LIVE with Kelly and Mark» у Нью-Йорку. Попдіва приголомшила вишуканим образом в ансамблі з колекції весна-літо 2026 бренду Willy Chavarria. На Лопес була блузка вільного крою світло-бірюзового відтінку з коміром-стійкою, яку вона заправила у бірюзову жакардову спідницю міді з високим посадженням.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Аутфіт Дженніфер доповнила чорними гостроносими сатиновими туфлями на шпильках та акцентним глянцевим червоним клатчем. Головним аксесуаром у її луку був чорний крислатий капелюх, який додав нотки загадковості.

Волосся акторка зібрала у низький хвіст, зробила макіяж із теплим відтінком помади, одягла на обличчя великі сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила лаконічними сережками, а руки — каблучками.

До речі, у такому ансамблі від Willy Chavarria виходила у світ Памела Андерсон у липні цьогоріч під час промотуру фільму «Голий пістолет». Вбрання акторка скомбінувала зі смарагдовими туфлями-човниками і сумкою-тоут кольору слонової кістки від Strathberry.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Нагадажмо, Дженніфер Лопес у шкіряному жакеті карамельно-коричневого відтінку і світло-сірих штанях-палацо побувала в ефірі Today Show.

