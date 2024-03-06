У культових гламурних трусах з камінням: акторка Сідні Свіні відвідала показ Miu Miu у Парижі

Незвичайне вбрання акторки привернуло загальну увагу.
Зірка романтичної комедії "Люблю тебе ненавидіти" — 26-річна Сідні Свіні — опинилася під прицілами фотографів у Парижі, коли прямувала на показ бренду Miu Miu.
Дівчина вирішила одягнути на захід провокаційний образ – гламурні труси з камінням та топ у білизняному стилі. Також Сідні додала чорний жакет із білою необробленою тканиною на подолі та рукавах.
На ногах у акторки були чорні капронові колготки, в руці оксамитова сумка-хобо, а ось на очах сонцезахисні окуляри. Взула вона босоніжки на високій платформі та підборах.
Також акторка змінила зачіску — обстригла довге волосся і уклала в трохи недбалі пасма.
Нагадаємо, що труси на Сідні наробили багато галаму торік і стали одним із головних та найнезвичайніших трендів. Труси замість спідниці одягало багато зірок, серед яких були акторка Емма Коррін і модель Адвоа Абоах.
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