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У культовій сукні, яка змусить вас затамувати подих: Наталі Портман вийшла на червону доріжку в Каннах
Акторка викликала фурор на червоній доріжці Канського кінофестивалю, оскільки знову надихнулася архівним вбранням.
Наталі Портман сяяла перед прем’єрою фільму «Еддінгтон» на знаменитій набережній Круазетт з ніг до голови одягнена в Dior.
Наталі з’явилася в довгій вечірній сукні-бюстьє створеній Марією Грацією К’юрі. Цей дизайн А-силуету був натхненний вбранням від Dior з колекції Haute Couture «Мексика» зима 1951 року.
Сукня прикрашала великий оксамитовий бант на грудях, а спідниця була розшита сріблястими пелюстками з бісером. Також розшитий бісером був і ліф вбрання.
Образ акторка доповнила лаконічною зачіскою — її волосся було зібрано в елегантний пучок. На обличчі Портман зробила ніжний макіяж із рожевою помадою.
Її вуха, шию та руки прикрашали розкішні прикраси від Tiffany & Co.
Нагадаємо, що 2023 році вона також відвідала Канни і одягла тоді репліку культової сукні під назвою «Юнона» з колекції осінь-зима Milieu du Siècle 1949 року. Спідниця сукні була виконана у вигляді омбреподібних пелюсток, які є візитівкою бренду вже майже 75 років.