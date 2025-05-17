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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
888
Час на прочитання
1 хв

У культовій сукні, яка змусить вас затамувати подих: Наталі Портман вийшла на червону доріжку в Каннах

Акторка викликала фурор на червоній доріжці Канського кінофестивалю, оскільки знову надихнулася архівним вбранням.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Наталі Портман

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман сяяла перед прем’єрою фільму «Еддінгтон» на знаменитій набережній Круазетт з ніг до голови одягнена в Dior.

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі з’явилася в довгій вечірній сукні-бюстьє створеній Марією Грацією К’юрі. Цей дизайн А-силуету був натхненний вбранням від Dior з колекції Haute Couture «Мексика» зима 1951 року.

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Сукня прикрашала великий оксамитовий бант на грудях, а спідниця була розшита сріблястими пелюстками з бісером. Також розшитий бісером був і ліф вбрання.

Образ акторка доповнила лаконічною зачіскою — її волосся було зібрано в елегантний пучок. На обличчі Портман зробила ніжний макіяж із рожевою помадою.

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Її вуха, шию та руки прикрашали розкішні прикраси від Tiffany & Co.

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Нагадаємо, що 2023 році вона також відвідала Канни і одягла тоді репліку культової сукні під назвою «Юнона» з колекції осінь-зима Milieu du Siècle 1949 року. Спідниця сукні була виконана у вигляді омбреподібних пелюсток, які є візитівкою бренду вже майже 75 років.

Наталі Портман 2023 року / © Getty Images

Наталі Портман 2023 року / © Getty Images

Наталі Портман 2023 року / © Associated Press

Наталі Портман 2023 року / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

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