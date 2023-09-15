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У культовому червоному костюмі: легендарна супермодель Твіггі вийшла у світ у речах, які купила на eBay

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У культовому червоному костюмі: легендарна супермодель Твіггі вийшла у світ у речах, які купила на eBay

Твіггі / Фото: Associated Press

Колись вона була іконою стилю, на яку хотіла бути схожою кожна дівчина.

Британська супермодель, акторка та співачка Леслі Лоусон, більш відома під псевдонімом Твіггі, відвідала розкішний благодійний захід у Лондоні – Vogue World, метою якого стало підтримання та розвиток культури Великої Британії.

На відміну від багатьох зірок, які прийшла на цю подію в гламурних сукнях, демонстрували вагітність, а також оголювали частини тіла, як акторки Сієнна Міллер та Джоді Тернер-Сміт, Твіггі віддала перевагу значно стриманішому, але не менш цікавому образу.

73-річна зірка 60-х, фото якої були на той час у всіх модних журналах, з'явилася на червоній доріжці в культовому червоному оксамитовому костюмі Gucci з колекції 1996 року, який придумав і розробив Том Форд.

Твіггі / © Associated Press
Твіггі / Фото: Associated Press

Костюм вона доповнила білою сорочкою, чорними туфлями та краваткою-метеликом. У руці вона тримала маленьку вінтажну сумку Louis Vuitton. Все вбрання відома модель купила на eBay.

Твіггі / © Associated Press
Твіггі / Фото: Associated Press

Твіггі на піку своєї популярності у 60-х роках була справжнім символом революційної моди. Її тендітна фігура, коротка спідниця, хлопчача стрижка і густо нафарбовані вії зробили її зіркою та іконою стилю, її наслідували дівчата того часу, а модні журнали звали зніматися для обкладинок. Твіггі без перебільшення можна назвати першою супермоделлю.

Твіггі / © Associated Press
Твіггі / Фото: Associated Press
Твіггі / © Associated Press
Твіггі / Фото: Associated Press
Твіггі / © Associated Press
Твіггі / Фото: Associated Press

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Перегляди
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