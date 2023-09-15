У культовому червоному костюмі: легендарна супермодель Твіггі вийшла у світ у речах, які купила на eBay

Колись вона була іконою стилю, на яку хотіла бути схожою кожна дівчина.

Британська супермодель, акторка та співачка Леслі Лоусон, більш відома під псевдонімом Твіггі, відвідала розкішний благодійний захід у Лондоні – Vogue World, метою якого стало підтримання та розвиток культури Великої Британії.

На відміну від багатьох зірок, які прийшла на цю подію в гламурних сукнях, демонстрували вагітність, а також оголювали частини тіла, як акторки Сієнна Міллер та Джоді Тернер-Сміт, Твіггі віддала перевагу значно стриманішому, але не менш цікавому образу.

73-річна зірка 60-х, фото якої були на той час у всіх модних журналах, з'явилася на червоній доріжці в культовому червоному оксамитовому костюмі Gucci з колекції 1996 року, який придумав і розробив Том Форд.

Твіггі / Фото: Associated Press

Костюм вона доповнила білою сорочкою, чорними туфлями та краваткою-метеликом. У руці вона тримала маленьку вінтажну сумку Louis Vuitton. Все вбрання відома модель купила на eBay.

Твіггі / Фото: Associated Press

Твіггі на піку своєї популярності у 60-х роках була справжнім символом революційної моди. Її тендітна фігура, коротка спідниця, хлопчача стрижка і густо нафарбовані вії зробили її зіркою та іконою стилю, її наслідували дівчата того часу, а модні журнали звали зніматися для обкладинок. Твіггі без перебільшення можна назвати першою супермоделлю.

Твіггі / Фото: Associated Press

Твіггі / Фото: Associated Press

Твіггі / Фото: Associated Press

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