У культовому образі амазонки та з прапором України в руках: Руслана виступила в Туреччині

У культовому образі амазонки та з прапором України в руках: Руслана виступила в Туреччині

Співачка Руслана Лижичко завітала до Туреччини, щоб підтримати проєкт "Дитинство без війни". Зірка виступила на сцені в Анталії та виконала кілька своїх пісень.

На сцену зірка вийшла з прапором України та у своєму культовому образі амазонки, що нагадує той, у якому вона 2004 року перемогла на "Євробаченні".

Руслана / Фото: Getty Images

Також Руслана підняла зі сцени плакат із написом Save Azovstal.

Руслана / Фото: Getty Images

"Сьогодні під час виступу у Туреччині моє гасло на сцені було незмінним: #SaveUkraine! #SaveMariupol! #SaveAzovstal! #Extraction! Гасло, яке скандувала вся площа, тисячі українців у Туреччині! Я виступила у Туреччині на підтримку проєкту "Дитинство без війни", який започаткував патріот України Руслан Шостак Дякую всім! Слава Україні!", — написала на своїй сторінці у Instagram співачка.

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